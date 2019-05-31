Арендную плату за квартиры в городе Иннополис повысят с 1 июня

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Арендную плату за квартиры в городе Иннополис повысят впервые с 2016 года, сообщает пресс-служба мэрии Иннополиса.

Во всех домах 1 — 5 кварталов города Иннополис с 1 июня 2019 года повысят арендную плату за квартиру. Плата за однокомнатную квартиру для жителей Иннополиса повысится до 9 тыс. рублей в месяц, за двухкомнатную квартиру — до 13 тыс. рублей, а за трехкомнатную — до 17 тыс. рублей в месяц. Ранее арендная плата составляла 7 тыс., 10 тыс. и 13 тыс. рублей в месяц соответственно.

Квартиры повышенного класса комфортности в городе Иннополис обустроены всем необходимым: в квартирах проведен евроремонт, присутствуют вся необходимая мебель и бытовая техника.

Стоит отметить, что благодаря инвестициям Госжилфонда при Президенте РТ с 2015 года в Иннополисе было возведено 19 жилых домов, из которых 17 домов на 1101 квартиру реализовано по программе арендного жилья, предназначенного для сотрудников бюджетных организаций города высоких технологий.

В этом году в городе ведется строительство еще одного квартала, в котором построят три арендных дома на 366 квартир площадью 17,1 тыс. кв. м. В данный момент готовность квартир оценивается в 77-88%.



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