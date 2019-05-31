В Кабмине РТ рассказали об основной причине отравления угарным газом в многоэтажках

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Главной причиной несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом в татарстанских многоэтажках, является использование некачественных стеклопакетов. Об этом на заседании в Доме Правительства рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

«Анализ несчастных случаев отравления угарным газом показал, что причинение вреда здоровью и гибель людей в многоквартирных домах происходят в основном в связи с переоборудованием и заменой деревянных окон на пластиковые без приточных клапанов», — отметил министр.

Однако даже владельцы современных стеклопакетов с возможностью микропроветривания зачастую не используют эту функцию. В итоге нарушается работа системы вентиляции при использовании газового оборудования, растет риск несчастных случаев.

По словам Файзуллина, в течение этого года МЧС зафиксировало уже 26 случаев отравления угарным газом, в которых 7 человек погибли и 54 пострадали.

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