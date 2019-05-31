Пожарные спасли из горящей квартиры в Казани пожилую женщину

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Пожарные спасли из горящей квартиры на улице Фучика в Казани 72-летнюю женщину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 13.21 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 108 по улице Фучика горит квартира. Пожарные выехали по рангу пожара №1», – уточнили в МЧС РТ.

Уже через семь минут у дома были сотрудники ПСЧ №7. Пожарные установили, что в квартире на 8-м этаже горит диван. Из задымленного помещения с помощью маски спасаемого вывели 72-летнюю хозяйку.

Чуть больше 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Причины ЧП устанавливаются.



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