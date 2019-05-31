Автобус вылетел на тротуар после столкновения с внедорожником «Лексус» в центре Казани

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Автобус вылетел на тротуар и протаранил ограждение после столкновения с внедорожником «Лексус» в центре Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Сегодня в 9.43 на перекрестке улиц Лобачевского и Карла Маркса произошла авария с участием автомобиля "Лексус" и маршрутного автобуса», – рассказали в ГИБДД.

От удара внедорожник откинуло на встречную полосу движения, а «краснобус» выехал на тротуар и протаранил ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал, только у водителя автобуса поднялось давление, и медики «скорой» оказали ему помощь на месте.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.