Сельских депутатов Татарстана планируют освободить от обязанности отчитываться о своих доходах

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Депутатов сельских поселений Татарстана освободят от заполнения деклараций о доходах, если они не совершили крупных сделок в течение года. Соответствующий законопроект «Единой России» «О противодействии коррупции» в первом чтении одобрила Госдума, пишет «Парламентская газета».

«Предлагается установить для них [депутатов сельских поселений] обязанность заполнять декларации ежегодно, только если годовые расходы в три раза превысили объем доходов за последние три года», — говорится в сообщении. Если таких крупных сделок не совершалось, информацию о доходах и расходах предоставлять будет не нужно. Однако необходимо будет сообщить, что в течение года крупных сделок не совершалось.

Как отметил один из авторов инициативы, первый зампред Комитета Совфеда по федеративному устройству Андрей Шевченко, «законопроект упростит порядок декларирования доходов, будет способствовать повышению статуса сельского депутата и развитию местного самоуправления в стране».