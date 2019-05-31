Председатель правления Федерации парусного спорта РТ: Сейчас в Татарстане всего одна команда

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Председатель правления Федерации парусного спорта Республики Татарстан Вадим Трофимов рассказал об участии Татарстана во всероссийских и международных соревнованиях.

«Ведется огромная работа по привлечению спортсменов Республики Татарстан для участия в соревнованиях всероссийского уровня, на данный момент у нас только одна команда — „Химград Казань“. Она представляет Татарстан и на международных соревнованиях», — поделился Трофимов.

Также он рассказал о путях выхода из этой ситуации: «Ведется работа по привлечению и созданию команд на заводах и предприятиях республики, но... Надеюсь, к 2020 году Татарстан будет представлен шире. Безусловно, создание республиканского Центра развития парусного спорта позволит готовить спортсменов и проводить соревнования различного уровня, в том числе и международного».

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