В исправительных колониях Татарстана для осужденных мусульман проводят ифтары

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В исправительных колониях Татарстана для осужденных мусульман в священный месяц Рамадан проводят ифтары. Об том ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Сегодня в исправительных учреждениях региона функционируют 7 мечетей и 5 молитвенных комнат для мусульман. Мусульманская община насчитывает около 500 человек. По традиции для них организовываются основные мусульманские праздники: Курбан-байрам, Ураза-байрам, обряды бракосочетания – никах», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

В священный месяц Рамадан ДУМ РТ по согласованию с УФСИН поставили в колонии продукты халяль для ифтара.

Осужденных колонии-поcеления №17 посетил имам-хатыйб Нурислам Газизов, который помолился вместе с заключенными, после чего принял участие в ифтаре.

Священнослужитель пообщался с собравшимися, отметив, что священный для мусульман месяц верующие должны посвящать укрощению своего навса (дурного нрава).



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