На набережной Кабана музыканты исполнят татарские песни из незаписанного альбома «Галиябану»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В пятницу вечером под открытым небом у озера Кабан состоится музыкальный концерт. Группа молодых альтернативных музыкантов выступит для посетителей набережной с программой песен на татарском языке из незаписанного альбома «Галиябану». Об этом сообщается в Instagram`e озера Кабан.

Вокалистом и гитаристом выступит Радиф Кашапов, Тимур Музавитов сыграет на бас-гитаре, Регина Ибрагимова – на скрипке, укулеле, клавишах, Байару Такшина – на клавишах, Тимур Сапаров – на барабанах.



Начало в 20.00, вход свободный. Чтобы найти площадку, необходимо спуститься по лестнице с площади театра Камала, палуба будет слева.



«В случае плохой погоды мероприятие может быть отменено, проверьте аккаунт @kabanlake за час до начала», – отмечают организаторы.

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