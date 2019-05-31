Первый замминистра спорта РТ: Сам Бог велел развивать в Татарстане парусный спорт

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов во время этапа Национальной парусной Лиги рассказал о развитии парусного спорта в регионе.

«В последние годы интерес к развитию парусного спорта значительно возрос. Это связано с тем, что мы имеем много больших рек: Волга, Кама, Казанка. Поэтому сам Бог велел развивать в Татарстане этот вид спорта. Он динамичный, интересный», — сообщил Шайхутдинов.

Также он рассказал о Детском парусном спорте: «Отрадно, что молодые спортсмены прославляют нашу республику на Всероссийских стартах. Надеюсь, они вырастут и будут представлять профессиональную команду какой-то компании, предприятия, банка. Для этого есть все условия».

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