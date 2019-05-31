Более 70 юных татарстанцев станут общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в РТ

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). Более 70 детей со всего Татарстана станут общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной. Их имена объявят 1 июня в рамках образовательной смены в лагере «Волга», рассказал детский омбудсмен.

«Сейчас у нас очередная образовательная смена уже 3-й день идет в лагере „Волга“. По итогам этой смены более 70 детей в этот раз получат статус моих детских общественных помощников. Завтра у нас состоится церемония, на которой мы вручим самые настоящие мной подписанные удостоверения», — прокомментировала Гузель Удачина.

Она также отметила, что детские общественные помощники работают в каждом муниципалитете Татарстана. В их обязанности входит передача социально-значимой позитивной информации, консультирование по вопросам правового просвещения и ряд других задач.

«Одно дело — это когда учитель в школе рассказывает о правах ребенка на примерах „Дюймовочки“, „Красной шапочки“ и т. д. А другое — когда сам ребенок в меру своего понимания говорит о правах и, что очень важно, о своих обязанностях, семейных и общечеловеческих ценностях», — подчеркнула детский омбудсмен.

Проект «Детская общественная приемная» реализуется в Татарстане с 2015 года. Он был запущен Министерством по делам молодежи и спорта (сейчас курируется Министерством молодежи, — прим. Т-и) при поддержке аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ. Для участия в проекте ребятам необходимо пройти заочный этап — тестирование и написание эссе. Очный этап — это образовательная смена в лагере, в рамках которой и определяют будущих помощников.

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