Татар-информ

31 мая 2019, 13:28

Общество

Путин присвоил Международному аэропорту «Казань» имя Габдуллы Тукая

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Общество

Путин присвоил Международному аэропорту «Казань» имя Габдуллы Тукая

Фото: архив

Приказ О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством был опубликован сегодня.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Международному аэропорту «Казань» присвоили имя известного татарского поэта Г. М. Тукая.

Сегодня был опубликован приказ Президента РФ Владимира Путина от 28 ноября 2018 года «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

Габдулла Тукай – выдающийся татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик. Будучи основоположником школы поэзии, заложил крепкий фундамент татарского языка и литературы. Габдулла никогда не был женат и не имел детей. Всего себя, без остатка, он посвятил служению татарскому народу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Госсовета РТ Разиль Валиев выразил свое мнение относительно претендентов на название казанского аэропорта. «Казань — это в большей степени символ Татарстана, а при упоминании имени поэта Габдуллы Тукая представляется весь татарский народ. Нет более подходящего имени, способного представить татар во всем мире», — сказал он.
 

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