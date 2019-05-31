«Мастеровые» из Набережных Челнов победили на фестивале театров малых городов России

(Набережные Челны, 31 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Постановка челнинского театра «Мастеровые» признана «Лучшим спектаклем большой сценической формы» на 17-м фестивале театров малых городов России. Фестиваль прошел в городе Камышин Волгоградской области, сообщили в театре.

Спектакль «Собачье сердце» появился в репертуаре театра в ноябре 2017 года. Его поставил петербуржский режиссер Семен Серзин, который весьма оригинально осмыслил булгаковское произведение. По оценке зрителей, он смог превратить повесть «в фантастическую антиутопию».

Кроме своеобразной режиссерской трактовки, спектакль выделяется еще несколькими деталями. Так, роль профессора Преображенского в нем сыграла ведущая актриса театра Марина Кулясова. Свой выбор режиссер объяснил отсутствием подходящего типажа среди мужской части труппы.

«Многие смотрели художественный фильм, где роль профессора Преображенского блестяще исполнил Евгений Евстигнеев. Пытаться переиграть кумира миллионов практически невозможно. Потому что для этого нужно быть невероятным артистом и невероятной личностью. В Марине Кулясовой режиссер в первую очередь увидел личность», — пояснил выбор режиссера директор театра «Мастеровые» Армандо Диамантэ.

Еще одной фишкой спектакля стало появление на сцене настоящей дворняжки, которая второй год подряд исполняет роль Шарика. В театре собаку хвалят: «Чага у нас молодец, никогда нас не подводила. Кстати, мы ей платим за каждый выход на сцену». Надо отметить, что Чага вместе с другим артистами отправилась на фестиваль, где ее выход был с восторгом принят публикой.

Фестивальную награду заслуженной артистке РТ Марине Кулясовой вручила народная артистка РФ Ольга Остроумова.

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