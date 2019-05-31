Марат Ахметов заявил о востребованности новых самолетов малой авиации при проведении полевых работ

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов заявил о востребованности самолетов малой авиации при проведении полевых работ. Об этом сообщается на сайте аграрного ведомства.

По сообщению пресс-службы Минсельхозпрода, Марат Ахметов отметил, что такая техника «востребована в республике при проведении полевых работ, поскольку позволяет внести удобрения и произвести обработку посевов не нанося им ущерба, как, к примеру, при применении наземной техники, а также в труднодоступных местах».

Также на сайте министерства сообщается начале реализации проекта строительства в Татарстане нового завода по производству самолетов, которые будут использоваться при выполнении сельскохозяйственных работ. Речь идет о сборочном производстве самолетов сельхозназначения марки МВ-500 и аэродрома экспериментальной авиации с объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей в городе Иннополис.

Новый соременный самолет МВ-500 производства казанской фирмы «МВЕН», предназначенный для выполнения авиахимработ, получил сертификат типа в сентябре 2018 года и стал первым в современной России сертифицированным специализированным воздушным судном аграрного назначения, напоминает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», Президент РТ Рустам Минниханов дал старт строительству завода по сборке самолетов Т-500 в Иннополисе. Проект строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства.

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