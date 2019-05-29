Александр Шадриков: Только в Татарстане деньги за экосбор имеют «зеленый» цвет

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан — единственный регион, где деньги, оплаченные предприятиями в качестве экологического сбора, имеют зеленый цвет. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в интервью гендиректору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину для «Татар-информ».

«Налог на негативное воздействие на окружающую среду оплачивают предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства. Мы — единственный регион, где, как говорят, эти деньги окрашены в зеленый цвет. 5% уходит в региональный бюджет, а 95% остаются в муниципальном бюджете. Эти деньги идут на экологические мероприятия», — отметил спикер.

Согласно его данным, на собранные средства в регионе ведутся строительство и реконструкция очистных сооружений, проектирование полигонов ТБО, высаживаются лесные насаждения, устанавливаются контейнерные площадки для сбора мусора.

Также в ходе беседы Александр Шадриков рассказал о предотвращении кризиса Куйбышевского водохранилища, нересте рыбы, федеральных средствах на оздоровление Волги, несанкционированных свалках и работе передвижной экологической лаборатории на судне «Фламинго».

Полная версия интервью выйдет на сайте «События». Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

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