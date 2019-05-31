В Казани впервые пройдет День психологической помощи для детей и их родителей

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Аппарат Уполномоченного по правам ребенка впервые проведет для татарстанцев бесплатный День психологической помощи. Мероприятие, которое запланировано на 6 июня, анонсировала детский омбудсмен Гузель Удачина.

«С одной стороны, к нам обращаются по вопросам правовой консультации и юридической защиты, но, с другой стороны, у нас очень много вопросов, связанных с оказанием психологической помощи, налаживанием детско-родительских отношений. Поэтому 6 июня в аппарате Уполномоченного по правам ребенка пройдет День психологической помощи», — рассказала спикер.

Она также отметила, что для участия в мероприятии планируют привлечь лучших психологов со всей республики. На консультацию каждому обратившемуся за помощью татарстанцу выделят не менее часа.

«На каждого мы определили не менее часа, все-таки это совсем другой формат работы, чем просто проконсультировать и отпустить человека. Мы готовы привлечь то количество психологов, которое понадобится по количеству записавшихся людей. Психологи будут работать целый день», — добавила чиновница.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ подчеркнула, что для участия в Дне психологической помощи необходимо зарегистрироваться, позвонив по номеру: 8 (843) 236-61-64.

«Если есть необходимость, то это может быть осуществлено и анонимно, если родители просто хотят получить консультацию, не позиционируя себя никаким образом. Я думаю, что на сегодняшний день это очень важно, нужно и будет востребовано», — заключила Удачина.

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