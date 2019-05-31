(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Автоинспекторы задержали двоих жителей Казани с почти килограммом «синтетики» из Петербурга, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники управления наркоконтроля на стационарном посту полиции "Малиновка" остановили "Фольксваген", в котором находились двое мужчин в возрасте 25 и 28 лет. В процессе досмотра в тайнике стражи порядка обнаружили несколько свертков с синтетическим веществом», – рассказали в полиции.

Экспертиза показала, что молодые люди перевозили полкилограмма кокаина, более 267 граммов MDMA и более 140 граммов героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и перевозке наркотиков.

Полицейские выяснили, что мужчины перевозили наркотики из Санкт-Петербурга, после чего сбывали их в Сети.

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