На карту достопримечательностей Татарстана вернулась старинная голландская мельница под Чистополем

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Известный архитектор-краевед Сергей Саначин на заседании регионального Общества охраны памятников (ТРО ВООПИиК) презентовал книгу-моноисследование о затерявшейся в веках на просторах Чистопольского района уникальной каменной Толкишской башне.

Таинственная конусообразная трехъярусная постройка одиноко стоит посреди поля на высоком берегу за речкой Толкишкой. О ее существовании забыли с исчезновением деревни. Массивное сооружение высотой почти 13 метров, отмечает исследователь, сильно пострадало от времени, тем не менее, видно, что его постройкой занимался искусный архитектор. Аккуратно выложены кирпичом входы и оконные проемы, стены облицованы.

Как по множеству архивных документов удалось установить Сергею Саначину, Толкишская башня, построенная в 1847 году в деревне Новоселки Чистопольского уезда Казанской губернии, – это каменная мельница голландского типа. Деревня была в те времена населенной, владение принадлежало тогда снохе Казанского губернатора Степана Стрекалова, известной благотворительнице российского масштаба Александре Стрекаловой.

Шесть месяцев в году мельница простаивала, Стрекалова сдавала ее в аренду за 150 рублей в год. Название деревни Новоселки много раз менялось, последнее объединяло ее с соседним поселением в Змиево-Новоселки. После 1946 года населенный пункт с карт региона исчез.

По мнению Саначина, Толкишская мельница – безусловный бренд Чистопольского района и всей республики. Она была возведена явно с участием приглашенных иностранных специалистов – в то время все прочие мельницы в Казанской губернии были еще деревянными.

«Единственный каменный ветряк в Татарстане нужно взять под государственную охрану и реанимировать: восстановить действующий механизм и необходимое мельничное оборудование. Дополнив его домом мельника, амбаром, кузней, конюшней, можно создать нетривиальный музейный комплекс – „Стрекаловскую мельницу”», – завершает свое моноисследование Сергей Саначин.

К настоящему моменту Толкишская башня внесена в перечень выявленных объектов культурного наследия Татарстана.



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