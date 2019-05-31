Татар-информ

31 мая 2019, 22:40

Духовная жизнь

«Штаб татар» принял участие в ифтаре молодежного крыла Международной ассоциация исламского бизнеса

Рекомендуем

Духовная жизнь

«Штаб татар» принял участие в ифтаре молодежного крыла Международной ассоциация исламского бизнеса

Мероприятие началось с чтения Священного Корана.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Молодежное крыло Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) провело ифтар в Московском муфтияте. Мероприятии прошло при участии представителей «Штаба татар Москвы», сообщает пресс-служба штаба.

Мероприятие началось с чтения Священного Корана. Муфтий Альбир хазрат Крганов поведал о том, что человек в жизни должен стремиться сделать много добрых и полезных дел. Муфтий с почтением вспомнил российских меценатов, внесших большой вклад в развитие мусульманского образования и просвещения, особо отметив вклад мусульманских предпринимателей Международной ассоциации исламского бизнеса в развитие ислама в России.

Координатор «Штаба татар Москвы» Гульнара Яруллина подчеркнула, что МАИБ – лидирующая организация в России и СНГ по объединению мусульманских предпринимателей.

В дальнейшем деловой клуб «Штаба татар» под названием «Масштаб» планирует реализовать несколько совместных проектов с молодежным крылом МАИБ. «Объединение усилий окажет содействие в формировании новой плеяды мусульманских предпринимателей», – заявила Гульнара Яруллина.

Представители МАИБ после поздравлений устроили викторину на знание Священного Корана и религиозной тематики. Победителям вручили подарки и призы.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Рустам Минниханов встретился с муфтием Духовного управления мусульман Дагестана Ахмадом Абдулаевым
Новости дня
22:56
Более полутысячи воспитанников детсадов показали мастерство на главной сцене Нижнекамска

Заместитель главы района Эльвира Долотказина поделилась, что все два часа, пока длился праздник, присутствующих в зале переполняло счастье.

22:40
«Штаб татар» принял участие в ифтаре молодежного крыла Международной ассоциация исламского бизнеса

Мероприятие началось с чтения Священного Корана.

22:16
Из-за возможной грозы организаторы отменили открытие «Том Сойер Феста»

Праздничная часть фестиваля переносится на 8 июня.

22:05
Татарстанских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Экология родного края»

Призами в конкурсе станут экскурсии в Национальный парк «Нижняя Кама» и Санкт-Петербург, а также пробное погружение с аквалангом.

22:03
В Альметьевске рыбаки спасли двух второклассников, которые едва не утонули в пруду

Спасенных детей в больнице осмотрели медики и отпустили домой.

21:56
За самовольное снятие плодородного слоя почвы оштрафованы руководители татарстанского предприятия

Благодаря бдительности местных жителей в Актанышском районе республики пресечено нарушение экологического законодательства.

21:41
Вопрос о дачной амнистии стал самым популярным у садоводов РТ к Федеральной кадастровой палате

Татарстанцы задали «дачные» вопросы специалистам Федеральной кадастровой палаты во время работы всероссийской горячей линии.

21:34
В возрасте 48 лет скончался казанский художник Михаил Пивоваров

Прощание с художником состоится 1 июня в 10 утра.

21:12
Фарид Мухаметшин в Бугульме дал старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

В Бугульминском районе РТ прошли мероприятия Дня «Единой России».

20:54
Экологи Татарстана раскрыли свалку бетона и автопокрышек с помощью квадрокоптера

Организатору несанкционированной свалки в Нижнекамске поручено ее устранить в месячный строк.

20:26
Бизнесмен Джузеппе Спарта намерен открыть в Столбищах козью и коровью фермы для производства сыров

Ресторатор и отельер Джузеппе Спарта выкупил молочный завод в селе Столбище Лаишевского района и наладил там производство итальянских сыров.

20:11
Из Казани откроется ежедневный автобусный маршрут в Москву

Из Москвы и Казани автобусы будут выезжать в 19 часов.

19:50
Экологи Татарстана оштрафовали владельца гостиницы за сброс сточных вод

За порчу земель возле гостиничного комплекса в Актанышском районе Татарстана виновнику придется заплатить 40 тысяч рублей.

19:35
Житель Татарстана лишился 171 тыс. рублей, пытаясь защитить сбережения от мошенников

Полицейские установили, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Челябинской области.

19:32
Борис Менделевич о росте потребления алкоголя: «Результаты опроса ВЦИОМ нужно изучать в динамике»

По данным ВЦИОМ, в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, а в 2019 году — 33% (43% среди людей старше 60 лет).

19:21
В Казани открылся социальный центр для помощи бездомным и пострадавшим от деструктивных сект

В «Благовесте» нуждающимся будет предоставлено бесплатное проживание и питание, также им помогут восстановить документы.

19:09
Марат Ахметов заявил о востребованности новых самолетов малой авиации при проведении полевых работ

Самолеты агарного назначения позволяют внести удобрения и произвести обработку посевов, не нанося ущерба растениям.

19:01
Сотрудники прокуратуры РТ подарили воспитанникам Нурлаткого детского дома велосипеды и самокаты

Уже более 20 лет надзорное ведомство оказывает детдому шефскую помощь.

19:01
АО «ФПК» опровергли информацию о подорожании цен на билеты в поездах

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что билеты в плацкартные вагоны подорожают в летний период от 65% до 100%.

18:50
Жители дома №2 по ул. Николая Столбова на сутки останутся без воды

Отключение связано с проведением работ по подключению водопровода.

18:46
Президент РТ провел собеседование с «Кадровым резервом»

Рустам Минниханов встретился с двадцаткой молодых и перспективных татарстанцев, которые презентовали свои идеи по улучшению жизни в республике.

18:41
Проводники поездов дальнего следования выучат английский к чемпионату WorldSkills в Казани

Понимать иностранцев работникам железных дорог помогут электронные переводчики.

18:30
Торжественное открытие завершающего этапа парусной лиги состоялось в Казани

В открытии приняли участие Альберт Каримов, Халил Шайхутдинов и Президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин.

18:19
С 1 июня многодетные семьи смогут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой 20%

Скидка распространяется только на билеты в купейных вагонах.

18:15
Любовь Авдонина: 144 правонарушителя оштрафовали в 2019 году на 1,6 млн рублей за продажу табака

Специалисты ведомства проверили в этом в четыре раза больше объектов розничной торговли сигарет, чем в пришлом.

События