«Штаб татар» принял участие в ифтаре молодежного крыла Международной ассоциация исламского бизнеса

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Молодежное крыло Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) провело ифтар в Московском муфтияте. Мероприятии прошло при участии представителей «Штаба татар Москвы», сообщает пресс-служба штаба.

Мероприятие началось с чтения Священного Корана. Муфтий Альбир хазрат Крганов поведал о том, что человек в жизни должен стремиться сделать много добрых и полезных дел. Муфтий с почтением вспомнил российских меценатов, внесших большой вклад в развитие мусульманского образования и просвещения, особо отметив вклад мусульманских предпринимателей Международной ассоциации исламского бизнеса в развитие ислама в России.



Координатор «Штаба татар Москвы» Гульнара Яруллина подчеркнула, что МАИБ – лидирующая организация в России и СНГ по объединению мусульманских предпринимателей.



В дальнейшем деловой клуб «Штаба татар» под названием «Масштаб» планирует реализовать несколько совместных проектов с молодежным крылом МАИБ. «Объединение усилий окажет содействие в формировании новой плеяды мусульманских предпринимателей», – заявила Гульнара Яруллина.



Представители МАИБ после поздравлений устроили викторину на знание Священного Корана и религиозной тематики. Победителям вручили подарки и призы.

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