Экологи Татарстана раскрыли свалку бетона и автопокрышек с помощью квадрокоптера

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Нарушение земельного законодательства в Нижнекамске с помощью квадрокоптера обнаружили экологи Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Нарушение выявлено в рамках санитарно-экологического двухмесячника в Нижнекамске. Местное предприятие организовало на своей территории свалку в виде боя бетонных изделий, отработанных автомобильных покрышек. Нарушитель вел работу без разрешительных документов и ордера на проведение земляных работ», — сказано в сообщении.

На нарушителя составлен протокол по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Организации дан месячный срок на устранение нарушения.



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