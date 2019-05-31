Вместо детсада — парковка: в Набережных Челнах обсудили корректировку планировки 63-го микрорайона

(Набережные Челны, 31 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошли публичные слушания по поводу корректировки 63-го микрорайона. Из-за отсутствия возможности построить здесь детсад предлагается отдать участок под многоуровневую парковку, сообщает исполком Автограда.

Ранее на территории комплекса планировалось построить пять детских садиков, две школы и автостоянку. Однако собственник земли обжаловал действия исполкома через Арбитражный суд РТ.

«Корректировку проекта планировки мы обязаны провести по решению суда. Теперь мы не можем здесь построить детский сад, хотя потребность в нем есть. И очень большая. Микрорайон молодой, детей много. Но в данном случае мы вынуждены подчиниться. Правда, после вступления в силу решения суда у участка сменился собственник, который на нем собирается возвести два жилых дома. Такой исход не устраивает исполком. Поскольку микрорайон и так перенаселен, из-за чего ощущается нехватка социальной инфраструктуры. Поэтому мы предлагаем использовать участок под многоярусную парковку», — пояснил директор службы градостроительного развития Ленар Сальманов.

Представители ЖСК «Комфортное жилье» предложили другое решение проблемы: предоставить им под жилую застройку другие участки в городе. Предложение находится на рассмотрении исполкома.

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