Удачина: Вопрос общения разведенных родителей с детьми нужно выносить на общественные площадки

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В рамках Дня правовой помощи «Детский вопрос» казанцы чаще всего обращались к Уполномоченному по правам детей в РТ Гузель Удачиной с вопросами о порядке общения отдельно проживающих родителей с детьми. Вопрос нужно выносить на общественные площадки, выразила мнение детский омбудсмен.

«Это глубоко драматичные ситуации, ситуации развода родителей, когда у них остаются несовершеннолетние дети. К сожалению, многие родители не могут найти нормального цивилизованного способа общения друг с другом и втягивают в это детей, не позволяя отдельно проживающему родителю, как правило это папа, общаться со своими детьми», — отметила чиновница.

Спикер также добавила, что ситуация начинает приобретать массовый характер. По ее мнению, обсуждение вопроса нужно выводить на общественные площадки.

«Обсуждение этого вопроса нужно выводить на различные общественные площадки, формировать общественные мнения о недопустимости такого поведения родителей. Когда мама с папой воюют друг с другом — у них свои амбиции, свои обиды друг на друга, и они совершенно не думают о том, что продолжают оставаться для своих детей самыми близкими людьми. И если ребенок видит, что родители не могут найти контакта друг с другом — это колоссальная психологическая травма», — прокомментировала Удачина.

В планах Уполномоченного по правам детей в РТ — проведение подобного обсуждения с отцами, которым запрещают общаться с детьми. По ее словам, чаще всего именно папам не дают видеть своих чад после развода.

«Сегодня мы договорились с папой, который к нам обращался, что летом мы обязательно соберем площадку, куда пригласим всех [желающих отцов]. Таких пап много, они общаются в социальных сетях. Мы будем на каких-то общественных площадках обсуждать эту тему», — заключила Гузель Удачина.

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