Динара Прокопьева

31 мая 2019, 12:22

Официальная хроника

Минниханову презентовали «Умный столб» с Wi-Fi и видеонаблюдением за полмиллиона рублей

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Официальная хроника

Минниханову презентовали «Умный столб» с Wi-Fi и видеонаблюдением за полмиллиона рублей

Фото: Динара Прокопьева / tatarstan.ru

Президент Татарстана оценил передовые ИТ-решения на выставке цифрового форума ITSF.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали разработку немецкой компании Schreder «Умный столб», стоимость которой 500 тысяч рублей. Событие прошло в рамках обхода выставки ИТ-решений на цифровом форуме ITSF.

«Это решение немецкой компании — "Умный столб". Он включает в себя функцию безопасности (например, можно вызвать полицию или службу безопасности). Здесь же видеокамера, освещение, Wi-Fi», — рассказали организаторы форума.
«Умный столб» — это конструктор, который можно трансформировать, добавляя новые функции по мере необходимости. Изначально он используется как опора с энергоэффективным освещением. Можно добавить модули видеонаблюдения, тревожной кнопки с выводом сигнала в ситуационный центр полиции, модули беспроводного доступа в Интернет и др. Кроме того, разработка отвечает требованиям ЮНЕСКО, поэтому такие столбы можно устанавливать в историческом центре города.

«Мы с вами много их ["Умных столбов"] видели, Рустам Нургалиевич. Первый мы видели в Барселоне, когда посещали "умный" квартал. Но этот столб уникален тем, что он модульный», — отметил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, который сопровождал Президента республики во время обхода выставки.

«Умный столб» — дорогостоящая разработка, которая оценивается в 500 тыс. рублей. Такую цену назвали организаторы форума, отвечая на вопрос Рустама Минниханова о стоимости проекта.

«Надо устанавливать и добавлять модули в зависимости от задач. Столб поставил, а при необходимости добавляешь», — сказал Президент РТ.

Активная дискуссия возникла между Рустамом Миннихановым и разработчиком другого ИТ-проекта — платформы для решения нестандартных задач.

«Мы разработали платформу для моделирования в различных областях и решения нестандартных задач в различных областях. Мы ее проверили на двух пилотных проектах вместе с ЦЭСИ. Первое — оценка качества жизни, второе — программа капитальных вложений. В рамках этой задачи программа должна распределить лимиты по муниципалитетам исходя из численности населения, а оставшиеся средства — на объекты капитального строительства», — сказали разработчики платформы.

Роман Шайхутдинов отметил, что ценность системы капитальных вложений в том, что она опирается на исторические, уже имеющиеся данные. Президент РТ предложил разработчикам обсудить этот проект с Минстроем РТ.

Второй проект касается оценки качества жизни. «Глава муниципалитета может внести в программу все параметры, по которым оценивается его эффективность. Он может внести и посмотреть, соответствуют ли показания качества жизни нормам и целевым показателям Кабинета Министров или Президента. Она сам будет понимать, какие отрасли ему корректировать», — пояснили разработчики.

Президент РТ обошел все стенды выставки, где также были представлены проекты по информационной безопасности из США, Франции, Израиля и др. Некоторые решения уже используют или тестируют такие крупные российские компании, как «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Татнефть» и др. 

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