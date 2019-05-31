Представители более 20 служб и ведомств ответят на вопросы казанцев о защите прав несовершеннолетних

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани в рамках Дня защиты детей, который традиционно отмечают 1 июня, проходит консультирование по вопросам правовой помощи «Детский вопрос». Сотрудники более 20 различных органов и ведомств отвечают на интересующие казанцев вопросы.

«Традиционно в канун 1 июня, Международного дня защиты детей, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане совместно с Министерством юстиции РТ под эгидой Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит день правовой помощи „Детский вопрос“. Сегодня более 20 различных республиканских органов и ведомств: нотариальная палата, адвокатская палата РТ и др. — оказывают помощь и соответствующие услуги по бесплатной юридической помощи нашим заявителям», — рассказала детский омбудсмен Гузель Удачина.

Она также отметила, что подобные дни консультирования граждан проходят дважды в год. Также мероприятие проводят 20 ноября, в канун Всемирного дня ребенка (20 ноября принята конвенция ООН о правах ребенка, — прим. Т-и.).

Уполномоченный по правам ребенка в РТ также добавила, что обычно в рамках подобных встреч за помощью к представителям различных служб и ведомств обращаются порядка 70 — 80 человек.

«Обычно приходят порядка 70 — 80 человек, еще большее количество вопросов мы рассматриваем с ними. Это та уникальная возможность, когда человек может задать вопросы в сфере здравоохранения, образования — обратиться к любому специалисту», — заключила Удачина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.