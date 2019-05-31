(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Прокуратура Арского района настояла, чтобы детсад и две школы оборудовали тревожными сигнализациями, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В процессе проверки надзорное ведомство установило, что в трех учебных учреждениях отсутствовали сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны. В итоге прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав у администрации организаций и местные власти устранить нарушения», – рассказал Галиев.

Еще на стадии рассмотрения исков ответчики добровольно выполнили требования прокурора.

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