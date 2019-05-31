Энергичным семьям на Дне защиты детей предложили посетить наибольшее количество парков Казани

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов посоветовал энергичным казанским семьям на Дне защиты детей посетить наибольшее количество парков города.

«Мы исходили из географического принципа, и вполне можно сходить в парк, который находится поблизости, и провести там достаточно продолжительное время, а если есть силы и желание, то можно проехать и пять, и шесть парков в течение дня. Бывают такие энергичные семьи, энергичные родители, которые хотят везде поучаствовать», — предложил Фаизов.

Также спикер посоветовал исходить из интересов, так как в Казани будут проводиться мероприятия на любой вкус. Мероприятия по всему городу начнутся с 10 часов утра и продлятся до 8 часов вечера.

Международный день детей 1 июня в Казани будет отмечаться в течение трех дней. Юных гостей и жителей приглашают посетить «Библиотеку в парке», посетить уроки рисования на Кремлевской набережной, а также принять участие в съемках пластилинового мультфильма. Кроме того, множество сюрпризов готовят Казанский Кремль, театр Кариева и парки Казани.

1 июня в течение дня на мероприятиях в Кремле ожидается около 10 тыс. гостей. В связи с этим будут перекрыты три центральные улицы города и на территории Кремля будут работать силовые структуры.



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