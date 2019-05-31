(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани жителя Армавира осудили за мошенничество с пятитысячной купюрой в ресторане, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в 2018 году мужчина дважды обманул сотрудников одного из ресторанов быстрого питания – он делал заказ и предлагал для оплаты пятитысячную купюру, а затем незаметно прятал деньги и утверждал, что кассир уже их взяла. После чего он забирал сдачу и уходил», – рассказал Галиев.

В обоих случаях злоумышленник обманом похитил более четырех тысяч рублей. По статье «Мошенничество» суд приговорил 27-летнего уроженца Армавира к одному году и двум месяцам лишения свободы условно.

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