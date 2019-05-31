В ТЮЗе 1 июня развернется театральный городок с живыми статуями и Площадью Веселья

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 1 июня, в Международный День защиты детей, Казанский ТЮЗ совместно с авиакомпанией UVT Аэро проводят благотворительный праздник «Весь мир – театр!» для детей социально-незащищенных групп населения, сообщает пресс-служба театра.



В фойе театра развернется целый театральный городок: Мастерская художника, Театральная редакция, Переулок Чудес, Площадь Веселья и выдающаяся достопримечательность – живая статуя «Ангел театра».



Зрители увидят уникальную выставку работ участников конкурса «Самый театральный класс».



Продолжится праздник показом премьерного спектакля для семейного просмотра «Дитя» в постановке режиссера Ильгиза Зайниева.



По окончании праздника каждый ребенок получит сладкий подарок. Начало события намечено на полдень.

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