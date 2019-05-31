Ратникова: Для нас большая честь принимать Молодежную межпарламентскую ассамблею СНГ

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Для Казани большая честь впервые принимать заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Об этом на заседании в одном из залов Госсовета РТ заявила заместитель главы татарстанского парламента Римма Ратникова.

После первого дня работы ассамблеи спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин остался под большим впечатлением от энергетики делегатов собрания, отметила Ратникова. Кроме того, замглавы Председателя Госсовета РТ рассказала о Молодежной общественной палате РТ.

«Сохранение вопросов преемственности при смене поколений в Молодежной палате —это всегда актуальные вопросы, как и поиск новых лидеров. Чтобы каждый раз не начинать чуть повыше плинтуса, а все-таки с какой-то высоты брать старт и дальше развивать палату», — поделилась она мнением.

В этом году Госсовет планирует некоторым образом изменить формирование Молодежной палаты. В частности, более широко будут представлены молодые люди из различных муниципалитетов республики, добавила Римма Ратникова.

Главным организационным вопросом заседания стало избрание координатора ММПА. Так, член Комитета Совета Федерации России по социальной политике Татьяна Лебедева передала полномочия представителю Парламента Таджикистана Ибоду Разимову.

Всего в работе заседания принимали участие делегации 7 государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Главной темой обсуждения стало вовлечение молодежи в развитие сельских территорий.

В Республике Татарстан существует более 3 тыс. сельских поселений, в которых проживает около 200 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, рассказала председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

Девушка презентовала проекты по поддержке сельской молодежи в республике. Это и грантовая поддержка, стипендии на стажировки за рубежом, проведение конкурсов по профессиональному мастерству, субсидии на постройку жилья и т. д. Шувалова отметила, что в Татарстане с нетерпением ждут начала реализации проекта «Земский учитель», который по аналогии с «Земским доктором» будет привлекать специалистов к работе в отдаленных населенных пунктах.

«В этом году нашей организации исполняется 10 лет. В честь этого мы проводим международный конгресс сельской молодежи в декабре. Я не могу не воспользоваться случаем и хочу пригласить вас на это мероприятие», — подытожила докладчик.

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