Татар-информ

31 мая 2019, 11:50

Политика

Ратникова: Для нас большая честь принимать Молодежную межпарламентскую ассамблею СНГ

Рекомендуем

Политика

Ратникова: Для нас большая честь принимать Молодежную межпарламентскую ассамблею СНГ

На заседании ММПА обсудили вовлечение молодежи в развитие сельских территорий.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Для Казани большая честь впервые принимать заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Об этом на заседании в одном из залов Госсовета РТ заявила заместитель главы татарстанского парламента Римма Ратникова.

После первого дня работы ассамблеи спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин остался под большим впечатлением от энергетики делегатов собрания, отметила Ратникова. Кроме того, замглавы Председателя Госсовета РТ рассказала о Молодежной общественной палате РТ.

«Сохранение вопросов преемственности при смене поколений в Молодежной палате —это всегда актуальные вопросы, как и поиск новых лидеров. Чтобы каждый раз не начинать чуть повыше плинтуса, а все-таки с какой-то высоты брать старт и дальше развивать палату», — поделилась она мнением.

В этом году Госсовет планирует некоторым образом изменить формирование Молодежной палаты. В частности, более широко будут представлены молодые люди из различных муниципалитетов республики, добавила Римма Ратникова.

Главным организационным вопросом заседания стало избрание координатора ММПА. Так, член Комитета Совета Федерации России по социальной политике Татьяна Лебедева передала полномочия представителю Парламента Таджикистана Ибоду Разимову.

Всего в работе заседания принимали участие делегации 7 государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Главной темой обсуждения стало вовлечение молодежи в развитие сельских территорий.

В Республике Татарстан существует более 3 тыс. сельских поселений, в которых проживает около 200 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, рассказала председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.
Девушка презентовала проекты по поддержке сельской молодежи в республике. Это и грантовая поддержка, стипендии на стажировки за рубежом, проведение конкурсов по профессиональному мастерству, субсидии на постройку жилья и т. д. Шувалова отметила, что в Татарстане с нетерпением ждут начала реализации проекта «Земский учитель», который по аналогии с «Земским доктором» будет привлекать специалистов к работе в отдаленных населенных пунктах.

«В этом году нашей организации исполняется 10 лет. В честь этого мы проводим международный конгресс сельской молодежи в декабре. Я не могу не воспользоваться случаем и хочу пригласить вас на это мероприятие», — подытожила докладчик. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов вручит 30 школьникам «Президентские дневники»
Новости дня
12:22
Минниханову презентовали «Умный столб» с Wi-Fi и видеонаблюдением за полмиллиона рублей

Президент Татарстана оценил передовые ИТ-решения на выставке цифрового форума ITSF.

12:15
Прокуратура Арского района настояла, чтобы детсад и две школы оборудовали тревожными сигнализациями

Специалисты надзорного ведомства выявили нарушения в трех образовательных организациях.

12:10
Около пяти тыс. человек будут задействованы в организации Дня защиты детей в Казани

Все казанские учреждения социальной сферы города будут задействованы в организации Дня защиты детей.

12:04
В ТЮЗе 1 июня развернется театральный городок с живыми статуями и Площадью Веселья

В фойе театра будут работать Мастерская художника, Театральная редакция, Переулок Чудес, местная достопримечательность – живая статуя «Ангел театра».

11:59
В Казани жителя Армавира осудили за мошенничество с пятитысячной купюрой в ресторане

Аферист предлагал расплатиться крупной купюрой, прятал ее и забирал сдачу.

11:50
Ратникова: Для нас большая честь принимать Молодежную межпарламентскую ассамблею СНГ

На заседании ММПА обсудили вовлечение молодежи в развитие сельских территорий.

11:42
Директор музея Свияжска просит изъять у собственника заброшенный памятник архитектуры

Артем Силкин на заседании регионального общества охраны наследия призвал действовать более агрессивно и показывать зубы инвесторам.

11:36
Минниханов о подготовке объектов к зиме: «Этот вопрос касается жизни людей»

Президент РТ призвал усилить контроль за снабжением объектов инфраструктуры республики теплом, водой и электричеством.

11:30
ПСО «Казань» продолжит строительство космодрома Восточный

Начало строительства второй очереди космодрома планируется в июне 2019 года.

11:18
Казанский Музей соцбыта представит в Мосгордуме уникальную выставку в день рождения Пушкина

Уникальность выставки заключается в том, что большая часть коллекции прибудет из турецкой Антальи, где располагается Музей Пушкина.

11:11
В Казани сотрудников ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки

Водитель передал полицейским 20 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности за отказ от освидетельствования.

11:02
Детская железная дорога откроется в Казани

В день открытия, 1 июня, проезд для детей до 14 лет бесплатный.

10:51
Жителя Зеленодольска отправили в колонию за долг по алиментам в 250 тысяч рублей

Алиментщик с 2015 года уклонялся от уплаты средств на содержание дочери.

10:42
Пенсионный фонд Татарстана начинает информировать граждан через смс-рассылку

С сегодняшнего дня жители республики начнут получать сообщения с напоминаниями.

10:37
В Казани появились люки в виде советской копейки, которые сделали заключенные колонии №5

Необычные чугунные изделия разместили на пересечении улиц Восход и Гагарина в Московском районе города.

10:30
В июне жители Татарстана отдохнут на два дня больше

На следующей неделе жители республики будут отдыхать три дня.

10:27
В Татарстане усилиями прокуратуры работникам агрофирмы выплатили 2,6 млн рублей долга по зарплате

250 сотрудникам организации из Камско-Устьинского района не выплачивали заработную плату за март.

10:20
Реализацию энергосервисного контракта обсудили руководители «Сетевой компании» и «Ростелекома»

Ход реализации контракта на территории РТ стал главной темой обсуждения руководителей компаний.

10:15
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о летних перевозках на Горьковской железной дороге

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:11
ГИБДД Казани ищет водителей, которые сбили пешеходов и скрылись с мест ДТП

На Гаврилова автовладелец наехал на ногу 19-летней девушки, а на Щапова на переходе машина сбила женщину-пешехода.

10:08
Песошин призвал муниципалитеты устранить нарушения за прошедший отопительный период

Казань и ряд районов республики не получили паспорта готовности в отопительный период 2018-2019 годов.

10:00
«Эту задачу мы обязательно выполним»: Айдар Метшин рассказал о планах ТОСЭР привлечь 7,5 млрд рублей

Статус резидента ТОСЭР «Нижнекамск» имеют 8 предприятий, которые создали 460 рабочих мест и привлекли около 2 млрд рублей инвестиций.

09:54
Университет Иннополис выплатит призёрам и победителям Всероссийской олимпиады повышенные стипендии

Участники олимпиады смогут получать стипендию в размере 50 000 рублей в месяц.

09:50
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о 25-летии Татарской лиги КВН

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:43
Россиянам на 2 дня сократят новогодние каникулы
События