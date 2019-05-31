Около пяти тыс. человек будут задействованы в организации Дня защиты детей в Казани

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В организации Дня защиты детей в Казани будут задействованы пять тыс. учащихся и педагогов всех казанских школ искусств. Об этом рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов.

«По приблизительных подчетам, сколько [человек] у нас трудится во всех учреждениях социальной сферы города Казани, то порядка 5 тыс. человек будут задействованы суммарно при организации мероприятий по всему городу», — рассказал Фаизов.

Только на центральной площадке у Кремля примут участие более 20 творческих коллективов.

«На центральной сцене на территории Кремля принимают участие более 20 коллективов, один коллектив может достигать порядка 30 человек [...]. Порядка тысячи человек — это дети и участники мероприятий в Кремле», — добавил заместитель начальника Управления культуры РТ Эмиль Мустафин.

1 июня в течение дня на мероприятиях в Кремле ожидается около 10 тыс. гостей. В связи с этим будут перекрыты три центральные улицы города, и на территории Кремля будут работать силовые структуры.

Международный день детей 1 июня в Казани будет отмечаться в течение трех дней. Юных гостей и жителей приглашают посетить Казанский Кремль, театр Кариева и парки Казани.

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