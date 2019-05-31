Директор музея Свияжска просит изъять у собственника заброшенный памятник архитектуры

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Объект регионального наследия, расположенный в Свияжске по адресу Набережная Щуки, дом 25, необходимо изъять у собственника в виду того, что в течение многих лет зданием он не занимается. С просьбой поддержать такую инициативу обратился накануне к участникам регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) на заседании организации директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

«Много работы в отношении любых исторических поселений, и в Свияжске в том числе. Так получилось, что не все здания у нас оказались отреставрированными. Не все собственники исторических построек, в том числе тех, которые стоят на окраине, добросовестно с ними обращаются», – констатировал Силкин.

По его словам, собственник здания на Набережной Щуки, 25 купил его много лет назад, «видимо, с инвестиционными целями и ждет, пока его сожгут». Музей-заповедник, со своей стороны, не может предпринимать какие-либо действия по спасению, реставрации этого аутентичного объекта Свияжска, поскольку он не находится в их юрисдикции.

«Я считаю, что нужно в таких случаях показывать зубы иной раз и действовать такими методами, для которых в свое время эта организация (общество охраны памятников она ведь называется) и была создана. Сейчас вынужден с печалью констатировать, что и на Никольской, 10 у нас тоже здание разрушается. Оно может быть утрачено уже в этом сезоне, если не будут приняты достаточно активные действия. Прошу соратников по обществу охраны памятников помочь привлечь внимание тех, от кого зависит принятие решения, к этим объектам и к их судьбе», – сказал Артем Силкин.

Он подчеркнул, что, по его мнению, ТРО ВООПИиК в последнее время стала очень милой организацией, а на ниве охраны памятников надо действовать более агрессивно.

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