Татар-информ

31 мая 2019, 11:36

Экономика и финансы

Минниханов о подготовке объектов к зиме: «Этот вопрос касается жизни людей»

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Экономика и финансы

Минниханов о подготовке объектов к зиме: «Этот вопрос касается жизни людей»

Фото: Ильнар Тухбатов

Президент РТ призвал усилить контроль за снабжением объектов инфраструктуры республики теплом, водой и электричеством.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Сфера электрического, теплового и водоснабжения предприятий и социальных объектов республики крайне важна, поскольку напрямую касается жизни людей. Вопрос необходимо держать на особом контроле, чтобы своевременно предотвращать аварийные ситуации. Такое мнение на совещании в Доме Правительства озвучил Президент РТ Рустам Минниханов.

Заседание было посвящено итогам работы организаций топливно-энергетического комплекса и ЖКХ республики в отопительный период 2018-2019 годов и планам на будущий отопительный сезон.

Первым докладчиком совещания стал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин. Он подробно рассказал о прошедшем отопительном сезоне и проблемах, с которыми столкнулись коммунальщики прошлой осенью и зимой.

Затем слово взял руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Помимо сферы отопления, он также затронул тему сбоев на объектах крупных энергетических предприятий республики. По его словам, количество аварийных ситуаций на таких объектах в прошлом году не уменьшилось. Более того, несмотря на ввод новых мощностей, на 16% выросло число аварий на объектах генерирующих компаний.

«98% проблем приходится на пять видов причин: исчерпание ресурса, дефекты проекта, атмосферные явления, воздействие посторонних лиц и другие. Первые три фактора — это 50% всех аварийных ситуаций», — сообщил Петров. Он объяснил — эти данные говорят о высокой зависимости энергосистем республики от внешних факторов.

В ответ на это Президент РТ Рустам Минниханов отметил решающую ответственность Ростехнадзора в решении озвученных вопросов. При этом он подчеркнул — вопросы устойчивой работы энергосистем тесно связаны с подготовкой к зимнему периоду, поскольку они напрямую влияют на жизнь людей.

«Нужно не просто обсуждать текущую ситуацию и произошедшие случаи. Необходимо понять, на каких предприятиях есть система мониторинга и выделяются необходимые инвестиции, а на каких — нет. Это касается не только руководства этих комплексов, но и акционеров. Это вопрос промышленной безопасности. Нужно обратить внимание на то, как этот вопрос решается — если системы нет, то к ответственности нужно привлекать и совет директоров, и собственников», — подчеркнул Президент РТ.

Он добавил, что решение этих вопросов — дело не одного дня, оно требует постоянной системной работы.

«Если нет профессиональной инженерной службы и подготовленного персонала, то мы получим соответсвующий результат. Это касается и водоснабжения, и системы водоотведения — всех систем жизнедеятельности. Здесь мелочей нет. Поэтому я бы попросил обратить внимание на вопросы обеспечения теплом, водой объектов культуры, социальной инфраструктуры и других», — отметил Минниханов.

Особое внимание он призвал обратить на объекты нефтехимии, которые также нуждаются в подготовке к зиме. В заключение Рустам Минниханов еще раз напомнил присутствующим главам министерств, ведомств и муниципалитетов — вопросы подготовки к зимнему периоду имеют приоритетную важность, ведь результаты этой работы ощущают на себе все жители республики.

«Мы видим, что кое-где у нас слабые инженерные службы, где-то сокращенные инвестпрограммы. И результаты этого — сбои в производстве, они касаются жизни людей. Поэтому эта тема должна быть очень серьезно проанализирована, чтобы обнаружить слабые места», — резюмировал Президент РТ. 

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