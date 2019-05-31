На День защиты детей в одном из казанских дворов выступит Салават Фатхетдинов

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). В одном из казанских дворов на улице Фатыха Амирхана по собственной инициативе выступит народный артист РТ Салават Фатхетдинов. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Комитета по делам детей и молодёжи Айрат Фаизов.

«Во дворе по улице Фатыха Амирхана будет организован „Праздник Двора“ с участием молодежного центра „Салават“ и народного артиста Республики Татарстан Салавата Фатхетдинова», — сообщил спикер.

Кроме этого он добавил, что певец выступает по собственной инициативе, концерт состоится во дворах домов по улице Фатыха Амирхана — 81, 83, 85.

Международный день детей 1 июня в Казани будет отмечаться в течение трех дней. Юных гостей и жителей приглашают посетить «Библиотеку в парке», посетить уроки рисования на Кремлевской набережной, а также принять участие в съемках пластилинового мультфильма. Кроме того, множество сюрпризов готовят Казанский Кремль, театр Кариева и парки Казани. Для любителей путешествий можно будет отправиться на «Камское море» в Лаишево, где состоится грандиозный праздник с купанием в Каме и поеданием праздничного торта.

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