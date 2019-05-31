Татар-информ

31 мая 2019, 11:30

Экономика и финансы

ПСО «Казань» продолжит строительство космодрома Восточный

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Экономика и финансы

ПСО «Казань» продолжит строительство космодрома Восточный

Начало строительства второй очереди космодрома планируется в июне 2019 года.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Производственно-строительное объединение «Казань» продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный уже в июне, сообщает ТАСС.

«Работы по строительству Восточного продолжит ПСО „Казань". Контракт компании и Роскосмоса сохраняется», – сказал источник в строительной области.

Как стало известно агентству, отдельные работы по строительству уже выполняются, «сейчас компания ведет переброску техники на дальневосточный космодром», отмечает источник.

По его словам, «проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить».

На днях на странице в Twitter генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина появилось фото строительной техники на железнодорожных тралах с подписью «эшелоны идут на Восточный».

Контракт Роскосмоса с ПСО «Казань» был заключен в 2018 году. Начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» планируется на июнь 2019 года.
 

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