Спектакль «И это жизнь?» театра Камала победил на фестивале тюркоязычных театров в Уфе

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Спектакль «И это жизнь?» по произведениям Гаяза театра Камала стал победителем VII Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» в Уфе, где накануне состоялась церемония награждения, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Коллектив театра наградили сразу в двух престижных номинациях – «Лучшая режиссура» (Айдар Заббаров) и «Лучшая мужская роль» (Искандер Хайруллин).



Спектакль «И это жизнь?» является номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска 2019» в шести номинациях: «Лучший спектакль большой формы»; «Лучшая работа режиссера»; «Лучшая женская роль второго плана»; «Лучшая мужская роль»; «Работа художника»; «Работа художника по свету».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 6 июня актеры выйдут на родную сцену Камаловского театра в рамках XIV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». В Казань также съедутся актеры Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России.

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