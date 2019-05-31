Татар-информ

31 мая 2019, 13:44

Культура

Спектакль «И это жизнь?» театра Камала победил на фестивале тюркоязычных театров в Уфе

Рекомендуем

Культура

Спектакль «И это жизнь?» театра Камала победил на фестивале тюркоязычных театров в Уфе

Фото: Министерство культуры Республики Татарстан

Коллектив театра наградили сразу в двух престижных номинациях – «Лучшая режиссура» (Айдар Заббаров) и «Лучшая мужская роль» (Искандер Хайруллин).

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Спектакль «И это жизнь?» по произведениям Гаяза театра Камала стал победителем VII Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» в Уфе, где накануне состоялась церемония награждения, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Коллектив театра наградили сразу в двух престижных номинациях – «Лучшая режиссура» (Айдар Заббаров) и «Лучшая мужская роль» (Искандер Хайруллин).

Спектакль «И это жизнь?» является номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска 2019» в шести номинациях: «Лучший спектакль большой формы»; «Лучшая работа режиссера»; «Лучшая женская роль второго плана»; «Лучшая мужская роль»; «Работа художника»; «Работа художника по свету».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 6 июня актеры выйдут на родную сцену Камаловского театра в рамках XIV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». В Казань также съедутся актеры Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В ТЮЗе 1 июня развернется театральный городок с живыми статуями и Площадью Веселья
Новости дня
13:55
Первый замминистра спорта РТ: Сам Бог велел развивать в Татарстане парусный спорт

Халил Шайхутдинов рассказал о будущем для молодых спортсменов.

13:45
За дачу взятки инспектору Ростехнадзора инженера нижнекамской фирмы оштрафовали на 250 тысяч

Мужчина пытался заплатить за то, чтобы инспектор не привлек виновного к ответственности за выявленные нарушения.

13:44
Спектакль «И это жизнь?» театра Камала победил на фестивале тюркоязычных театров в Уфе

Коллектив театра наградили сразу в двух престижных номинациях – «Лучшая режиссура» (Айдар Заббаров) и «Лучшая мужская роль» (Искандер Хайруллин).

13:35
Более 70 юных татарстанцев станут общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в РТ

Проект «Детская общественная приемная» реализуется в Татарстане с 2015 года.

13:28
Путин присвоил Международному аэропорту «Казань» имя Габдуллы Тукая

Приказ О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством был опубликован сегодня.

13:26
Вместо детсада — парковка: в Набережных Челнах обсудили корректировку планировки 63-го микрорайона

Ранее на территории комплекса планировалось построить пять детских садиков, две школы и автостоянку.

13:11
Haier: Открытие «умного» завода в Набережных Челнах возможно в 2021 году

Китайская корпорация не рассматривает другие площадки под «умный» завод — в глобальной стратегии развития Haier в России выбран Татарстан.

13:07
В Зеленодольске пожарные потушили загоревшийся в Полукамушках дом

На площади более 100 квадратных метров загорелся расселенный дом.

12:58
На карту достопримечательностей Татарстана вернулась старинная голландская мельница под Чистополем

Моноисследование затерявшейся в полях Толкишской башни презентовал известный архитектор-краевед Сергей Саначин.

12:55
Автоинспекторы задержали двоих жителей Казани с почти килограммом «синтетики» из Петербурга

У наркокурьеров изъяли полкилограмма кокаина, более 267 граммов MDMA и более 140 граммов героина.

12:52
Удачина: Вопрос общения разведенных родителей с детьми нужно выносить на общественные площадки

В планах Уполномоченного по правам ребенка в РТ — проведение обсуждения с казанскими отцами, которым запрещают общаться с детьми.

12:46
Энергичным семьям на Дне защиты детей предложили посетить наибольшее количество парков Казани

Мероприятия по всему городу начнутся в 10 часов и продлятся до 8 часов вечера.

12:41
В Зеленодольске снова случился пожар в Полукамушках

По предварительной информации, загорелся дом № 31.

12:40
Представители более 20 служб и ведомств ответят на вопросы казанцев о защите прав несовершеннолетних

В рамках Дня правовой помощи «Детский вопрос» за консультацией обычно обращаются порядка 70 — 80 человек.

12:34
На День защиты детей в одном из казанских дворов выступит Салават Фатхетдинов

Народный артист РТ выступит во дворе по улице Фатыха Амирхана.

12:31
МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, града и шквалистого ветра

В первый день лета в Татарстане ожидается сильное ухудшение погодных условий.

12:28
В День защиты детей гостей Кремлевской набережной угостят бесплатным мороженым и шоколадом

Жителей и гостей Казани 1 июня ждут сладости и насыщенная развлекательная программа.

12:22
Минниханову презентовали «Умный столб» с Wi-Fi и видеонаблюдением за полмиллиона рублей

Президент Татарстана оценил передовые ИТ-решения на выставке цифрового форума ITSF.

12:15
Прокуратура Арского района настояла, чтобы детсад и две школы оборудовали тревожными сигнализациями

Специалисты надзорного ведомства выявили нарушения в трех образовательных организациях.

12:10
Около пяти тыс. человек будут задействованы в организации Дня защиты детей в Казани

Все казанские учреждения социальной сферы города будут задействованы в организации Дня защиты детей.

12:04
В ТЮЗе 1 июня развернется театральный городок с живыми статуями и Площадью Веселья

В фойе театра будут работать Мастерская художника, Театральная редакция, Переулок Чудес, местная достопримечательность – живая статуя «Ангел театра».

11:59
В Казани жителя Армавира осудили за мошенничество с пятитысячной купюрой в ресторане

Аферист предлагал расплатиться крупной купюрой, прятал ее и забирал сдачу.

11:50
Ратникова: Для нас большая честь принимать Молодежную межпарламентскую ассамблею СНГ

На заседании ММПА обсудили вовлечение молодежи в развитие сельских территорий.

11:42
Директор музея Свияжска просит изъять у собственника заброшенный памятник архитектуры

Артем Силкин на заседании регионального общества охраны наследия призвал действовать более агрессивно и показывать зубы инвесторам.

11:36
Минниханов о подготовке объектов к зиме: «Этот вопрос касается жизни людей»

Президент РТ призвал усилить контроль за снабжением объектов инфраструктуры республики теплом, водой и электричеством.

События