В Казани сотрудников ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани двоих сотрудников ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Татарстан задержали сотрудников полиции, которые подозреваются в получении взятки», – сообщили в полиции.

По данным МВД, 20 тысяч рублей предназначались полицейским, чтобы те не составляли административный материал об отказе водителя проходить освидетельствование на состояние опьянения. Сейчас по данному факту ведется служебная проверка.

«В случае установления вины сотрудников они будут уволены за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Кроме того, они понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством», – отметили в МВД.

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