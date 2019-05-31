В Казани открылся социальный центр для помощи бездомным и пострадавшим от деструктивных сект

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казанском поселке Самосырово начал работу социальный центр «Благовест», который будет помогать бездомным, алкозависимым, пострадавшим от деструктивных сект и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской Митрополии.

«Казань — потрясающий город. Здесь много неравнодушных, открытых и добрых людей. Я неоднократно в этом убеждался. Наши люди милосердны, и в этом заслуга традиционных религий, обогативших нашу культуру. Что такое милосердие? Это сокровище для души, инвестиция в личностный рост. Человек должен помогать ближним. Мы тоже хотим внести свой вклад», — рассказал руководитель центра диакон Николай Исхаков.

В «Благовесте» нуждающимся будет предоставлено бесплатное проживание и питание, также им помогут восстановить документы. Кроме этого, сотрудники центра будут оказать духовную и психологическую поддержку.

«Благовест» располагается в поселке Самосырово на улице Мира, д. 62ж.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.