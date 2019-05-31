Казанский Музей соцбыта представит в Мосгордуме уникальную выставку в день рождения Пушкина

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 6 июня казанский Музей соцбыта откроет в Московской Городской Думе выставку «Пушкин наш». Экспозиция приурочена к 220-летию великого российского поэта, сообщает пресс-служба музея.





Уникальность этого проекта заключается в том, что большая часть коллекции прибудет из турецкой Антальи, где на базе Московской международной школы располагается Музей Пушкина.



Москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с произведениями поэта, изданными на турецком языке в 30 – 80-е годы XX века.





Гости смогут узнать, что самой популярной книгой Пушкина в Турции являлась «Капитанская дочка». В музейной коллекции имеется более 30 видов этого издания разных годов выпуска.



Кроме того, в экспозиции будут представлены книги, иллюстрированные альбомы, бытовые сувениры, гипсовые и бронзовые бюсты, значки, марки, выпущенные в СССР и посвященные разным памятным датам, связанным с личностью Пушкина.





В рамках открытия выставки в живом исполнении прозвучат романсы на стихи всемирно известного поэта. Расскажут собравшимся и о «татарском Пушкине» – Габдулле Тукае. Музыкальную программу на тему его творчества представит московская группа «Шурале».



Открытие выставки намечено на 15.00.

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