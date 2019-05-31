Татар-информ

31 мая 2019, 11:02

Общество

Детская железная дорога откроется в Казани

Рекомендуем

Общество

Детская железная дорога откроется в Казани

В день открытия, 1 июня, проезд для детей до 14 лет бесплатный.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Завтра, 1 июня, в Казани открывается 12-й летний пассажирский сезон Детской железной дороги, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздник откроет торжественная линейка, на которой старшеклассникам вручат удостоверения юных железнодорожников, а также поощрят грамотами и подарками самых активных. Начало мероприятия запланировано на 9.00 на Детской железной дороге в поселке Залесный.

Юные железнодорожники приглашают казанцев и гостей города прокатиться от станции «Молодежная» до станции «Изумрудная» и обратно. Поезд «Радуга» будет делать четыре рейса: в 10.00, в 11.23, в 14.15 и в 15.38.

В этот день для юных жителей города запланирована праздничная программа с концертом, конкурсами и аниматорами.

В день открытия по традиции проезд для детей до 14 лет бесплатный.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани появились люки в виде советской копейки, которые сделали заключенные колонии №5

Новости дня
12:22
Минниханову презентовали «Умный столб» с Wi-Fi и видеонаблюдением за полмиллиона рублей

Президент Татарстана оценил передовые ИТ-решения на выставке цифрового форума ITSF.

12:15
Прокуратура Арского района настояла, чтобы детсад и две школы оборудовали тревожными сигнализациями

Специалисты надзорного ведомства выявили нарушения в трех образовательных организациях.

12:10
Около пяти тыс. человек будут задействованы в организации Дня защиты детей в Казани

Все казанские учреждения социальной сферы города будут задействованы в организации Дня защиты детей.

12:04
В ТЮЗе 1 июня развернется театральный городок с живыми статуями и Площадью Веселья

В фойе театра будут работать Мастерская художника, Театральная редакция, Переулок Чудес, местная достопримечательность – живая статуя «Ангел театра».

11:59
В Казани жителя Армавира осудили за мошенничество с пятитысячной купюрой в ресторане

Аферист предлагал расплатиться крупной купюрой, прятал ее и забирал сдачу.

11:50
Ратникова: Для нас большая честь принимать Молодежную межпарламентскую ассамблею СНГ

На заседании ММПА обсудили вовлечение молодежи в развитие сельских территорий.

11:42
Директор музея Свияжска просит изъять у собственника заброшенный памятник архитектуры

Артем Силкин на заседании регионального общества охраны наследия призвал действовать более агрессивно и показывать зубы инвесторам.

11:36
Минниханов о подготовке объектов к зиме: «Этот вопрос касается жизни людей»

Президент РТ призвал усилить контроль за снабжением объектов инфраструктуры республики теплом, водой и электричеством.

11:30
ПСО «Казань» продолжит строительство космодрома Восточный

Начало строительства второй очереди космодрома планируется в июне 2019 года.

11:18
Казанский Музей соцбыта представит в Мосгордуме уникальную выставку в день рождения Пушкина

Уникальность выставки заключается в том, что большая часть коллекции прибудет из турецкой Антальи, где располагается Музей Пушкина.

11:11
В Казани сотрудников ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки

Водитель передал полицейским 20 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности за отказ от освидетельствования.

11:02
Детская железная дорога откроется в Казани

В день открытия, 1 июня, проезд для детей до 14 лет бесплатный.

10:51
Жителя Зеленодольска отправили в колонию за долг по алиментам в 250 тысяч рублей

Алиментщик с 2015 года уклонялся от уплаты средств на содержание дочери.

10:42
Пенсионный фонд Татарстана начинает информировать граждан через смс-рассылку

С сегодняшнего дня жители республики начнут получать сообщения с напоминаниями.

10:37
В Казани появились люки в виде советской копейки, которые сделали заключенные колонии №5

Необычные чугунные изделия разместили на пересечении улиц Восход и Гагарина в Московском районе города.

10:30
В июне жители Татарстана отдохнут на два дня больше

На следующей неделе жители республики будут отдыхать три дня.

10:27
В Татарстане усилиями прокуратуры работникам агрофирмы выплатили 2,6 млн рублей долга по зарплате

250 сотрудникам организации из Камско-Устьинского района не выплачивали заработную плату за март.

10:20
Реализацию энергосервисного контракта обсудили руководители «Сетевой компании» и «Ростелекома»

Ход реализации контракта на территории РТ стал главной темой обсуждения руководителей компаний.

10:15
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о летних перевозках на Горьковской железной дороге

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:11
ГИБДД Казани ищет водителей, которые сбили пешеходов и скрылись с мест ДТП

На Гаврилова автовладелец наехал на ногу 19-летней девушки, а на Щапова на переходе машина сбила женщину-пешехода.

10:08
Песошин призвал муниципалитеты устранить нарушения за прошедший отопительный период

Казань и ряд районов республики не получили паспорта готовности в отопительный период 2018-2019 годов.

10:00
«Эту задачу мы обязательно выполним»: Айдар Метшин рассказал о планах ТОСЭР привлечь 7,5 млрд рублей

Статус резидента ТОСЭР «Нижнекамск» имеют 8 предприятий, которые создали 460 рабочих мест и привлекли около 2 млрд рублей инвестиций.

09:54
Университет Иннополис выплатит призёрам и победителям Всероссийской олимпиады повышенные стипендии

Участники олимпиады смогут получать стипендию в размере 50 000 рублей в месяц.

09:50
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о 25-летии Татарской лиги КВН

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:43
Россиянам на 2 дня сократят новогодние каникулы
События