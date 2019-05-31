Детская железная дорога откроется в Казани

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Завтра, 1 июня, в Казани открывается 12-й летний пассажирский сезон Детской железной дороги, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздник откроет торжественная линейка, на которой старшеклассникам вручат удостоверения юных железнодорожников, а также поощрят грамотами и подарками самых активных. Начало мероприятия запланировано на 9.00 на Детской железной дороге в поселке Залесный.

Юные железнодорожники приглашают казанцев и гостей города прокатиться от станции «Молодежная» до станции «Изумрудная» и обратно. Поезд «Радуга» будет делать четыре рейса: в 10.00, в 11.23, в 14.15 и в 15.38.

В этот день для юных жителей города запланирована праздничная программа с концертом, конкурсами и аниматорами.

В день открытия по традиции проезд для детей до 14 лет бесплатный.



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