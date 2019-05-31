(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани появились люки в виде советской копейки, которые сделали заключенные колонии №5, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«На пересечении улиц Восход и Гагарина в Московском районе города появились люки, стилизованные под копейку времен СССР. Несмотря на то, что в городе пока установлены только три таких люка, они вызвали большой интерес у местных жителей – фотографии чугунных изделий активно распространили пользователи социальных сетей», – отметили в УФСИН.

В ведомстве рассказали, что идея создания такого люка родилась в центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 5, которая находится в поселке Нижние Вязовые. Заказчиком изделий выступила казанская фирма. Для производства люков выделили три дополнительных рабочих места, изготавливаться они будут в зависимости от потребностей заказчика.

«Оформление городского пространства – это не только трансформация общественных мест или установка малых архитектурных форм, но еще и такие, казалось бы, мелочи, как инженерный люк с непривычным и интересным изображением», – прокомментировал чугунные изделия глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

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