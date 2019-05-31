Пенсионный фонд Татарстана начинает информировать граждан через смс-рассылку

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Пенсионный фонд Татарстана начинает информировать граждан через массовую смс-рассылку. С сегодняшнего дня жители республики начнут получать сообщения с напоминаниями, сообщает пресс-служба мэрии.

Первые оповещения будут адресованы работодателям. Им напомнят о необходимости представления отчетности в органы Пенсионного фонда по форме СЗВ-М за май не позднее 15 июня 2019 года. Впоследствии так информировать граждан будут ежемесячно.

В отделении Пенсионного фонда России по РТ отмечают, что такая практика повысит дисциплину среди страхователей республики и в разы сократит количество штрафных санкций, что особенно актуально для крупных предприятий.

Для того, чтобы своевременно получать информирование, татарстанцев просят сообщить и актуальные номера мобильных телефонов в управление Пенсионного фонда по месту жительства.



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