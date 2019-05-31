Татар-информ

31 мая 2019, 10:20

Общество

Реализацию энергосервисного контракта обсудили руководители «Сетевой компании» и «Ростелекома»

Общество

Реализацию энергосервисного контракта обсудили руководители «Сетевой компании» и «Ростелекома»

Фото: ОАО «Сетевая компания»

Ход реализации контракта на территории РТ стал главной темой обсуждения руководителей компаний.

 (Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Делегация представителей ПАО «Ростелеком», возглавляемая Президентом компании Михаилом Осеевским, побывала с ознакомительным визитом в н.с. Столбище на производственной базе ООО «Смарт Энерго» – генеральной подрядной организации, реализующей проект.

Напомним, что российская телекоммуникационная компания ПАО «Ростелеком» и ООО «Смартэнерго» были признаны победителями конкурсов на установку 120 тысяч «умных» счетчиков в 2019 году, и с ними были заключены крупные энергосервисные контракты, определившие их в качестве инвесторов проекта.

Для реализации этой концепции в 2019 году в республике было выбрано более тысячи населенных пунктов в 29 муниципальных районах, где интеллектуальные системы учета начали устанавливаться уже с апреля. В целом работы выполняются в соответствии с графиком, и их большой объем планируется реализовать в летние месяцы.

Создаваемая система интеллектуального учёта позволяет получить не только эффекты по снижению потерь электроэнергии и повышению технологической наблюдаемости электросетевого хозяйства, главное – система позволяет создать новую платформу информационных сервисов для граждан Республики Татарстан и повысить удобство самим потребителям.

Устанавливаемые счетчики можно условно разделить на два типа: потребительские и предназначенные для трансформаторных подстанций. Для оптимизации процесса установки «умных» счетчиков на электроустановках монтаж приборов учёта в шкафы, предназначенные для конкретного территориального подразделения компании – района электрических сетей, производится прямо на заводе.

В результате внедрения программы на заводе было создано свыше 50 новых рабочих мест. Кроме того, к участию в проекте было привлечено порядка 300 работников подрядных организаций.

«Мы приняли участие в обучении этих работников, тщательно подошли к отбору этих специалистов, для нас очень важен уровень их квалификации, – отметил в ходе экскурсии по заводу сборки счетчиков в шкафы генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, – с одной стороны, это позволяет поддерживать репутацию клиенториентированной компании, с другой – программа многолетняя и имеющая перспективу: по завершении в Татарстане планируем расширить зону участия этих профессионалов и в других регионах России, потому как эти изменения, являющиеся неотъемлемой частью цифровизации электросетевого комплекса, продиктованы федеральным законодательством».

В ходе переговоров представители «Ростелекома» получили ответы на интересующие их вопросы по энергосервисному контракту, а также озвучили ряд других направлений, предлагаемых к реализации совместно с ОАО «Сетевая компания», в целях создания различных инфраструктурных проектов.


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