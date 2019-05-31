(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Жителя Зеленодольска отправили в колонию за долг по алиментам в 250 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Мужчина был лишен родительских прав и должен был платить алименты на содержание дочери с 2015 года, однако уклонялся, за что был привлечен к административной ответственности. На работу мужчина не стал устраиваться и потом, помощь ребенку не оказывал, а его долг продолжал расти», – рассказал Галиев.

В итоге за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин мужчину приговорили к году и двум месяцам заключения в колонии-поселении.

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