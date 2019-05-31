Песошин призвал муниципалитеты устранить нарушения за прошедший отопительный период

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Подготовка к прошедшему отопительному сезону в Татарстане в целом прошла в установленные сроки. При этом в ряде муниципалитетов возникли проблемы с получением паспорта готовности. Среди них — Казань и Набережные Челны. Такие сведения на заседании в Доме Правительства озвучил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Совещание под председательством Президента РТ Рустама Минниханова было посвящено итогам работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов республики в прошедший отопительный период, а также планам на будущий отопительный сезон.

По словам Песошина, подготовка к отопительному сезону 2018-2019 года в основном оказалась завершена в установленные сроки. Для безаварийного прохождения прошедшего отопительного периода всеми энергоснабжающими организациями, потребителями природного газа и муниципальными образованиями были заключены договоры на поставку природного газа, отметил глава республиканского Кабмина.

В то же время, Госжилинспекция РТ в отопительный период проверила более 1,6 тыс. объектов ЖКХ и выдала свыше 1,1 тыс. предписаний.

«Качество подготовки муниципалитетов характеризуется получением паспорта готовности к отопительному сезону. Здесь у нас есть недостатки. Из 45 муниципальных образований 36 получили паспорта готовности. В установленный срок их не получили в Казани, Набережных Челнах, а также в Алькеевском, Аксубаевском, Зеленодольском, Тетюшском, Нурлатском, Верхнеуслонском и Альметьевском районах республики», — отметил Песошин.

Он добавил, что замечания Ростехнадзора были устранены только в Нурлатском районе. В остальных случаях идут работы над выполнением предписаний.

«В связи с этим требую от глав муниципальных образований принять максимальные усилия к устранению замечаний прошедшего отопительного сезона при подготовке к предстоящему и своевременно получить паспорта готовности», — подчеркнул Алексей Песошин.

В заключение он отметил необходимость в организации слаженной работы всех министерств, ведомств и муниципалитетов для подготовки к грядущему отопительному сезону.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.