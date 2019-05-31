За дачу взятки инспектору Ростехнадзора инженера нижнекамской фирмы оштрафовали на 250 тысяч

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). За дачу взятки инспектору Ростехнадзора главного инженера организации «СпецПромМонтаж» оштрафовали на 250 тысяч рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что в январе государственный инспектор Нижнекамского отдела Ростехнадзора предложила знакомому поучаствовать в передаче взятки в размере 150 тысяч рублей», – рассказали в МВД.

За вознаграждение инспектор должна была закрыть глаза на нарушения по ведению исполнительно-технической документации, которые она выявила при проверке организации.

Позднее сотрудник этой фирмы начал частями передавать оговоренную сумму. При передаче 130 тысяч, полицейские пресекли нарушение.

«Противоправная деятельность была выявлена при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЭБ и ПК МВД РТ совместно с УФСБ России по РТ», – уточнили в Следственном комитете.

По статье «Дача взятки должностному лицу через посредника» главному инженеру ООО «СпецПромМонтаж» суд назначил штраф в размере 250 тысяч рублей.

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