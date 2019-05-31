Университет Иннополис выплатит призёрам и победителям Всероссийской олимпиады повышенные стипендии

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников смогут получать стипендию в размере 50 000 рублей в месяц в течение первого года учёбы с возможностью сохранения её на весь период обучения в бакалавриате Университета Иннополис, сообщает пресс-служба университета.

«Нам не важно, из каких регионов будут эти ребята. Программы Университета Иннополис ориентированы на практику, и в течение всего обучения студенты работают над индустриальными проектами. Олимпиадники, как правило, умеют решать нестандартные задачи и тем самым находить интересные решения для индустрии. Кроме того, мы активно развиваем направление ICPC, где участие в олимпиадах является хорошим стартом для формирования своей команды на базе нашего университета», – высказалась Екатерина Процко.



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