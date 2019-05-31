ГИБДД Казани ищет водителей, которые сбили пешеходов и скрылись с мест ДТП

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). ГИБДД Казани разыскивает двух водителей, которые совершили наезды на пешеходов и скрылись с мест ДТП, рассказали в отделе пропаганды ведомства.

Так, в минувшую среду днем во дворе дома № 24 на Гаврилова автомобиль наехал на ногу 19-летней девушки, стоявшей у края дороги. Водитель уехал, а девушка получила травму ноги.

«В прошлый четверг днем у дома № 9 на Щапова 38-летнюю женщину сбила машина, когда та переходила дорогу. Водитель уехал, а пешеход получила травмы ноги», – рассказали в Госавтоинспекции.

ГИБДД Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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