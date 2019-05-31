(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео ДТП с двумя пострадавшими в Лаишевском районе РТ. Кадры с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.

«Вчера днем на 8-м километре трассы Казань – Оренбург водитель "Ленд Крузера", по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Хендэ"», – рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

После удара внедорожник отлетел в «Тойоту» и перевернулся на бок. В итоге водителя «Хендэ» и водителя «Тойоты» госпитализировали с травмами.

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