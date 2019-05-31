Росконтроль: Состав большинства конфет «Птичье молоко» не соответствует традиционной рецептуре

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Росконтроль провел исследование глазированного суфле шести российских брендов: «Птичье молоко» («Рот Фронт»), «Птица Дивная» («Акконд»), «Волжская птичка», «Коммунарка», «Шарлиз», «Птичьи сказки». Результаты были опубликованы на сайте экспертного центра.

По итогам экспертизы четыре бренда («Птица Дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки») попали в список с замечаниями, а остальные два — в черный список.

Так, на маркировке образцов «Птичье молоко» и «Птица Дивная» отмечено, что они покрыты шоколадной глазурью. Однако экспертиза показала, что по расчетному содержанию масла какао-продукты этому наименованию не соответствуют, поскольку масла какао в них содержится не более 6%, тогда как шоколадная глазурь должна содержать не менее 12%.

Тем не менее «Птица Дивная» получила самые высокие баллы: по сравнению с другими образцами состав суфле наиболее приближен к традиционной рецептуре конфет «Птичье молоко», отмечают в Росконтроле. В остальных конфетах молочного жира в суфле не выявлено.

В конфетах «Коммунарка» была определена высокая массовая доля транс-изомеров — 2,8%. Их показатель в кондитерском жире не должен превышать 2%.

Также эксперты выявили в составе всех образцов присутствие диоксида серы. Согласно техническому регламенту, производитель должен указывать в маркировке наличие вещества в количестве более 10 мг/кг, а в проверенных образцах показатель превышается в 2-3 раза.

По словам экспертов, вкусовые качества у пяти образцов вызывают нарекания: у всех присутствует кисловатый привкус, а «Коммунарка» вообще «безвкусная». Приятный вкус был отмечен только у конфет «Птица Дивная».

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