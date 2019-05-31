Татар-информ

31 мая 2019, 08:35

Происшествия

В Набережных Челнах погиб командир пожарной части, пострадавший во время тушения пожара

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Происшествия

В Набережных Челнах погиб командир пожарной части, пострадавший во время тушения пожара

Фото: МЧС РТ

МЧС выражает соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»).В Набережных Челнах погиб командир пожарной части, пострадавший во время тушения пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера после полудня от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о том, что при тушении возгорания на пустыре на Автосборочном проспекте пострадал и был госпитализирован 45-летний прапорщик внутренней службы Халим Хайруллин», – рассказали в МЧС.

Огнеборцы сражались с пламенем в труднодоступном для техники месте. В 30-градусную жару сотрудники МЧС работали в боевой одежде и снаряжении, используя для тушения 18-килограммовые ранцевые установки.

«Скорее всего, Халим Хайруллин получил тепловой удар. При госпитализации он находился в тяжелом состоянии. В течение дня врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, вечером констатировали смерть командира отделения. Точную причину его смерти установит экспертиза», – рассказали в министерстве.

Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по РТ и МЧС Республики Татарстан искренне скорбят о трагической гибели и выражают глубокое соболезнование родным, близким и друзьям погибшего боевого товарища. Церемония прощания состоится 1 июня на родине погибшего.

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