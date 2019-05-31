(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Буинском районе в искусственном водоеме утонул 14-летний мальчик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня после полуночи в МЧС поступило сообщение о том, что в выкопанном фермером водоеме у поселка Бикмуразово утонул подросток. Родители встревожились вчера вечером, когда мальчик не вернулся с прогулки, и сообщили об этом в полицию», – рассказали в МЧС.

На место прибыли спасатели ЗПСО № 1, в полутора метрах от берега они нашли тело школьника, извлекли и передали полицейским.

Причиной трагедии стало купание в необорудованном месте без присмотра взрослых.

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